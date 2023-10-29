Протягом війни росіяни робили паузи в обстрілах, оскільки боєприпаси не нескінченні, зазначив речник Повітряних сил армії України.

У Повітряних силах Збройних сил України заявили, що готові до нових масованих ударів росіян.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" у неділю, 29 жовтня. "Ми не те, що готуємося - ми готові. Тому що 24/7 - це звична робота Повітряних сил протягом всієї цієї війни. Тут без варіантів, мусимо очікувати у будь-який момент будь-якої загрози, будь-яку повітряну ціль", - зазначив Ігнат.

Щодо того, чи дійсно РФ готує нові такі обстріли, відповів: "Готуються чи не готуються до нових масованих атак по Україні - відповідь проста. Подивіться ті довгі місця воєнних дій. Були паузи у них, тому що не нескінченні боєприпаси, не нескінченні озброєння і ракети. Тому вони прекрасно розуміють і завдають таких поодиноких ударів. Вчора "Іскандери", сьогодні Х-59 і т.д.", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що диктатор Володимир Путін хоче занурити Україну у холодну зиму та темряву, але програє. При цьому агентство Reuters вважає, що взимку Україна зіткнеться з тривалими відключеннями електроенергії.

Згодом видання New York Times опублікувало матеріал, в якому зазначалось, що цієї зими Збройні сили України планують атакувати ракетами командні центри, склади боєприпасів і лінії постачання в тилу російських окупантів. Як пише видання, таким чином українські військові хочуть знизити боєздатність РФ. Зокрема, американські ракети ATACMS дають Силам оборони можливість завдавати ударів по позиціях ворога на всій окупованій території. До того ж кожен кілометр просування ЗСУ на півдні створює нові проблеми для противника.

За словами аналітика Джека Вотлінга, якщо російські війська будуть втягнуті в оборону широким фронтом, а їхню логістику - сильно порушено, то вони можуть буквально промокнуть і замерзнуть. Водночас зазначалось, що РФ буде завдавати ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі України.

Як заявляла начальник прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, росіяни накопичують високоточні ракети "Калібр" для ударів по Україні восени-взимку по об'єктах критичної інфраструктури. На її думку, РФ не відмовиться від своїх планів атакувати. Раніше в "Укренерго" також заявили, що готуються до масованих атак Росії взимку.

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