Поразка на Харківському напрямку може повністю зламати армію РФ, впевнений експерт.

Розгром на Харківському напрямку значно вплинув на моральний стан окупантів. Чи не вперше за 80 років росіяни зазнали такої поразки. Однак загарбники спробують відігратися.

Про це в ефірі каналу FREEДом повідомив льотчик, інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

За його словами, поразки на Харківщині можуть зовсім зламати російську армію, зокрема й командування.

"Про те, що сталося на Ізюмському плацдармі, знає уся армія, практично знає вся Росія. Це дуже великий удар. Після такого удару армія в деяких випадках може більше не прийти до тями, особливо командування. Відбувся дуже потужний розрив між нижнім офіцерським складом і управлінням. Це розрив ментальний, розрив довіри. Тому, ймовірно, найближчим часом ми побачимо операції, які призведуть до таких же результатів", - заявив Світан.

За словами експерта, Росія давитиме на ЗСУ у двох-трьох точках, намагаючись вийти на певні плацдарми, від яких залежить можливість утримування інших окупованих територій.

"Не взяття Бахмута, не вихід на водозабір, який йде західніше Бахмута в Горлівку, призведе до того, що увесь Донбас аж до Маріуполя залишиться взимку без води. Зиму Донбас окупований не переживе, тому вони будуть тиснути в бік Бахмута та Соледара, щоб підійти до водозабору. Друга точка - район Донецька. Їм важливо змістити лінію фронту з Донецька кілометрів на 30. Це десь район Карлівського водосховища. Третя точка - район Херсону. Все ще росіяни мають надію виконати якийсь наступальний маневр у бік Миколаєва, модливо у бік Вознесенська. Але там українські воїни в деяких місцях перейшли у контрнаступ. Кілька сіл звільнено. Щодня відбуваються такі дії. Думаю, на Херсонському напрямку росіяни не виконають свої завдання", - підсумував експерт.

Як писав УНІАН, британська розвідка повідомила, що в Харківській області Збройні Сили України розгромили 1-шу гвардійську танкову армію Російської Федерації, яку готували для захисту Москви і війни з НАТО.

Нагадаємо, на півдні і в Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошений наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 6 тисяч квадратних кілометрів.

Зокрема, воїни ЗСУ витіснили більшу частину окупантів за межі України і звільнили Ізюм і Куп'янськ.

У той же час в Міноборони РФ відведення військ з Харківської області називають перегрупування – розбиті сили нібито кинуть на донецький напрямок.

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