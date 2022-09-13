Розгром на Харківському напрямку значно вплинув на моральний стан окупантів. Чи не вперше за 80 років росіяни зазнали такої поразки. Однак загарбники спробують відігратися.
Про це в ефірі каналу FREEДом повідомив льотчик, інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.
За його словами, поразки на Харківщині можуть зовсім зламати російську армію, зокрема й командування.
"Про те, що сталося на Ізюмському плацдармі, знає уся армія, практично знає вся Росія. Це дуже великий удар. Після такого удару армія в деяких випадках може більше не прийти до тями, особливо командування. Відбувся дуже потужний розрив між нижнім офіцерським складом і управлінням. Це розрив ментальний, розрив довіри. Тому, ймовірно, найближчим часом ми побачимо операції, які призведуть до таких же результатів", - заявив Світан.
За словами експерта, Росія давитиме на ЗСУ у двох-трьох точках, намагаючись вийти на певні плацдарми, від яких залежить можливість утримування інших окупованих територій.
"Не взяття Бахмута, не вихід на водозабір, який йде західніше Бахмута в Горлівку, призведе до того, що увесь Донбас аж до Маріуполя залишиться взимку без води. Зиму Донбас окупований не переживе, тому вони будуть тиснути в бік Бахмута та Соледара, щоб підійти до водозабору. Друга точка - район Донецька. Їм важливо змістити лінію фронту з Донецька кілометрів на 30. Це десь район Карлівського водосховища. Третя точка - район Херсону. Все ще росіяни мають надію виконати якийсь наступальний маневр у бік Миколаєва, модливо у бік Вознесенська. Але там українські воїни в деяких місцях перейшли у контрнаступ. Кілька сіл звільнено. Щодня відбуваються такі дії. Думаю, на Херсонському напрямку росіяни не виконають свої завдання", - підсумував експерт.
Як писав УНІАН, британська розвідка повідомила, що в Харківській області Збройні Сили України розгромили 1-шу гвардійську танкову армію Російської Федерації, яку готували для захисту Москви і війни з НАТО.
Нагадаємо, на півдні і в Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошений наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 6 тисяч квадратних кілометрів.
Зокрема, воїни ЗСУ витіснили більшу частину окупантів за межі України і звільнили Ізюм і Куп'янськ.
У той же час в Міноборони РФ відведення військ з Харківської області називають перегрупування – розбиті сили нібито кинуть на донецький напрямок.