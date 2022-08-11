На кількох напрямках українська ударна авіація завдала понад 10 групових авіаударів по скупченню живої сили, озброєння та військової техніки ворога.

На Луганському та Харківському напрямках українські військовослужбовці збили два російських безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Командування Повітряних сил Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.

"10 серпня на Луганському та Харківському напрямках підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил збито два російські безпілотні апарати оперативно-тактичного рівня", - мовиться у дописі.

Також зауважується, що на кількох напрямках ударна авіація Повітряних сил під прикриттям винищувачів завдала більше 10 групових авіаударів по скупченню живої сили, озброєння та військової техніки російських окупаційних військ.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що близько 20 російських військових літаків постійно патрулюють територію навколо кордонів України.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому авіація Російської Федерації перестала з'являтися в українському небі.

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області протиповітряна оборона окупантів "дружнім вогнем" збила російський гелікоптер Ка-52.

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