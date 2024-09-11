За словами військового, росіяни втягуються у бої, намагаючись не допустити того, щоб ЗСУ витіснили їх за річку Сейм.

Сили оборони України вже понад місяць утримують частину Курської області РФ. При цьому ворог вирішив піти в активні штурмові дії у Глушковському районі. Про це у коментарі 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

За його словами, росіяни втягуються у бої, переправляючись через річку Сейм, намагаючись не допустити того, щоб Сили оборони України витіснили їх за річку, адже ворог розуміє, що у такому випадку ЗСУ зможуть розгорнути вздовж Сейму втричі - вчетверо менше військ.

"Підходи до річки дають можливість малими силами утримувати певний напрямок, прикрити лівий фланг нашого угруповання", – сказав військовий. Відео дня

Він зазначив, що росіяни втягуються у бої, перетинають Сейм, самі заповзаючи в оперативний "котел" - "це один із механізмів примушування противника до дій, які нам зараз вигідні на цьому напрямку".

Говорячи про наступ росіян на Покровськ, Світан підкреслив, що окупанти не відмовилися від наміру йти на місто. При цьому зараз відбувається переформатування російських військ, оскільки ворог зрозумів, що одразу взяти його просто нереально.

"Я думаю, на Покровськ вони вирушать тільки після того, як розв'яжуть питання, на їхній погляд, з нашим Курахівсько-Вугледарським угрупованням", – сказав Світан.

Ситуація на Курщині - останні новини

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що им довше українські військові утримують позиції в Курській області РФ, тим слабшим стає російський диктатор Володимир Путін.

Як сказав Гілі, ця операція викрила вразливість передових сил РФ і продемонструвала здатність України здійснювати несподівані стратегічні удари.

Також УНІАН писав, що Путін вимагає "звільнити" Курщину до 1 жовтня. При цьому російські війська намагатимуться показати результати до встановленого дедлайну, для цього ворог стягуватиме туди сили.

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