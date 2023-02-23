Зловмисник – чоловік із кримінальним минулим. ФСБ завербувала його через брата, який входить до складу окупаційних угруповань.

На Одещині затримали зрадника, який розвідував позиції української протиповітряної оборони поблизу Чорного моря. Про це повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури.

Зазначається, що затримано жителя міста Білгород-Дністровський. За даними слідства, він здійснював розвідувально-підривну діяльність в інтересах представників спецслужб РФ.

Зокрема, за їх вказівками він збирав та передавав інформацію про розташування військової техніки та підрозділів ЗСУ на території Білгород-Дністровського району.

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"Також на виконання завдань російських кураторів інформатор фіксував наслідки влучання ракет по автомобільно-залізничному мосту через Дністровський лиман у смт Затока Білгород-Дністровського району", - йдеться у повідомленні.

Як уточнили в УСБУ в Одеській області, ця розвідувальна інформація потрібна була окупантам для коригування повторних повітряних атак на українські об’єкти.

Зазначається, що російський агент збирав розвіддані про дислокацію та озброєння підрозділів ЗСУ на території південного регіону. Насамперед він намагався виявити бойові позиції української протиповітряної оборони поблизу чорноморської акваторії.

"Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника на спробі передачі агресору закритих відомостей про оборону морського узбережжя. Зловмисником виявився місцевий житель з кримінальним минулим, якого російська спецслужба залучила до співпраці після початку повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.

Вербування здійснювали дистанційно через його брата, який входить до складу окупаційних угруповань РФ. Надалі завербований агент був на прямому зв’язку з кадровим співробітником ФСБ.

"Саме перед ним ворожий поплічник "звітував" про виконані завдання і надсилав йому матеріали фото- і відеофіксації українських об’єктів", - повідомили в управлінні.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які він використовував для комунікації з ворогом.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Боротьба зі зрадниками в Україні

Як повідомляв УНІАН, на Вінниччині викрили зрадника, який вербував колишніх зеків до "Вагнера". Чоловік і сам відсидів 15 років за розбій та групове згвалтування. А в одному з київських монастирів затримали проросійського блогера. Чоловік заперечував існування України як держави та вихваляв Путіна.

На Одещині тим часом засудили росіянина, який підтримав вторгнення РФ.

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