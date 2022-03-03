Чоловік надавав ворогові інформацію для ведення війни, зокрема, наполегливо агітував розбомбити київську телевізійну вежу, щоб припинити трансляцію українських телеканалів.

Служба безпеки України затримала зрадника, причетного до ракетного обстрілу телевежі у Києві.

Як повідомляє прес-служба СБУ, чоловік надавав ворогові інформацію для ведення війни, зокрема, наполегливо агітував розбомбити київську телевізійну вежу, щоб припинити трансляцію українських телеканалів.

В прес-службі нагадали, що у результаті обстрілу телевежі загинули 5 мирних киян, а мовлення центральних телеканалів було призупинено на короткий проміжок часу.

"Слідчі СБУ працюють з підозрюваним і встановлюють всіх причетних до обстрілів – щоб кожен винний був покараний! Зрадник понесе сувору відповідальність за свої дії і більше не зможе шкодити Україні та її громадянам", - наголосили в СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня російські війська намагалися ракетою збити телевежу в Києві, проте влучили в Бабин Яр.

За попередніми даними, у Київську телевежу влучили дві ракети, повідомив мер Віталій Кличко. За його словами, була пошкоджена трансформаторна підстанція, яка живить електроенергією телевежу, а також апаратна на самій телевежі.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, унаслідок обстрілу окупантами Київської телевізійної вежі попередньо загинули 5 осіб та 5 осіб постраждали.