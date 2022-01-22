Українців запевнили, що розмови про те, нібито влада не готова до повномасштабного вторгнення ворожих військ є "політичними спекуляціями".

В Україні створять особливий план поведінки в разі розширення військової агресії Росії та повномасштабної інтервенції. Наразі інструкції щодо дій мирного населення при можливому нападі напрацьовуються

Як розповів у інтерв'ю "Укрінформу" член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський, на жаль, з початку агресії та "до нещодавнього минулого" сценарії й алгоритми поведінки цивільних при розширенні агресії РФ не були напрацьовані. Зараз же в цьому напрямку "йде абсолютно системна робота".

"Я думаю, що найближчим часом всі громадяни побачать ці алгоритми дій", - заявив Веніславський.

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Також нардеп від "Слуги народу" нагадав, що в жовтні 2021 року Рада національної безпеки і оборони затвердила План оборони України. За його словами, цей документ передбачає дії органів держвлади та українських військових формувань щодо відсічі конкретних загроз.

"Там на будь-який розвиток подій є відповідний алгоритм дій", - наголосив політик.

Веніславський переконаний, що розмови про те, нібито влада не готова до повномасштабного вторгнення ворожих військ є "політичними спекуляціями".

"І це говорять ті люди, які не розуміють, як проходить організація діяльності в управлінні сфери безпеки та оборони", - додав він.

Також нардеп запевнив, що будь-яка загрозлива ситуація матиме "адекватне реагування" з боку військово-політичного керівництва держави.

Що робити українцям у разі запровадження НС чи початку війни

Зазначимо, раніше Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки уже створив брошуру "У разі надзвичайної ситуації або війни" з практичними порадами, які враховують український та іноземний досвід і включають рекомендації з інформаційної безпеки. Такий документ був презентований міністерством культури та інформаційної політики України ще влітку і буде корисним у разі НС:

Нагадаємо, раніше психологи дали кілька порад, як подолати тривогу через можливий напад Росії.

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