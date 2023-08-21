За його словами, Путін сам несе відповідальність за диктатуру у Росії.

Президент Росії Володимир Путін "дуже боїться" того, що країни Заходу збираються скинути його режим, однак у самих європейців таких планів немає.

"Ми не плануємо зміну режиму (у Росії). Хто де сидить, ми не вирішуємо", - це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, якого цитує Deutsche Welle.

За словами канцлера, лише Путін "несе відповідальність за свою диктатуру". Шольц переконаний, що кремлівському лідеру необхідно змиритись з тим, що поруч із Росією буде знаходитись Європейський Союз.

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"Йому доведеться жити з тим, що поруч із ним знаходиться Європейський Союз – як спільнота відкритих суспільств, ліберальних демократій – і певним чином сподіватися, що свобода – це не вірус", – наголосив Шольц.

Німецький лідер також пообіцяв, що прагнутиме не допустити прямого втягування Німеччини у війну в Україні.

Кінець путінського режиму

Колишній радник офісу президента Олексій Арестович нещодавно заявив, що під час збройного заколоту в Росії Захід працював на утримання путінського режиму. Західні союзники побоюються, що РФ може розвалитися, а "тисячі маленьких пригожиних отримають доступ до тисяч ядерних озброєнь".

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України генерал Микола Маломуж спрогнозував, що Путін може бути усунутий тими, хто незадоволений тим, що російська влада почала повномасштабну війну проти України.

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