Вони побоюються, що ядерна держава розвалиться, каже екс-радник Офісу президента.

Під час збройного заколоту в Росії Захід працював на утримання путінського режиму.

Таку думку висловив колишній радник офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Дмитру Гордону. За його словами, західні союзники побоюються, що РФ може розвалитися, а "тисячі маленьких пригожиних отримають доступ до тисяч ядерних озброєнь".

"Вони йдуть у дуже вузькому коридорі. З одного боку їхнє завдання, щоб Путін не почав ядерну війну в Європі, з іншого - щоб випадково не злетів путінський режим і не перемогли тисячі "маленьких пригожиних", - сказав Арестович.

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При цьому західні союзники солідарні в тому, що Путін доджен програти у війні проти України, оскільки його перемога продемонструє Ірану і Китаю, що подібний напад може зійти з рук, вважає Арестович.

Реакція Заходу на заколот у Росії

Нагадаємо, що під час пригожинського заколоту в Сполучених Штатах Америки заявили, що уважно стежать за тим, що відбувається.

Пізніше в Білому домі повідомили, що мали "хороший зв'язок з росіянами на вихідних", щоб прояснити, що не мають відношення до подій.

За даними CNN, під час бунту "вагнерівців" Україну просили не завдавати ударів по Росії, щоб не давати їй привід назвати заколот наслідком змови.

Президент Франції Еммануель Макрон сказав, що заколот показав крихкість російських збройних і допоміжних сил, а Німеччина назвала його "одним з актів у виставі" боротьби за владу.

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