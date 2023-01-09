Впродовж трьох днів загарбнику шукали медичний заклад, який зміг би йому допомогти.

Російський окупант поскаржився товаришу, що всі російські військові госпіталі переповнені пораненими.

Як свідчить нове перехоплення Головного управління розвідки, доступ до шпиталів обмежено. Інколи пораненим доводиться три дні шукати допомоги.

"Тут, коротше, у шпиталі, нах*й, як у в'язниці. Зрозумів? Як на строчці, братуха - ні вийти, ні зайти, коротше, нах*й, зрозумів? По-перше, повезли у госпіталь... три дні в госпіталь, нах*й, по всій Росії, зрозумів? В кожне місто заїжджали, нах*й. Всі шпиталі переповнені", - розповів окупант.

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В ГУР наголосили, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, окупантів чекає справедлива відплата.

Втрати РФ в Україні

З 24 лютого 2022 по 9 січня поточного року противник втратив близько 111 тис. 760 військових (+590 за минулу добу).

Також стало відомо, що ЗСУ за добу збили 3 вертольоти противника і 3 ворожих розвідувальних БпЛА. Однак на цьому втрати РФ не припиняються, адже Сили оборони за минулу добу завдали понад 20 ударів по районах зосередження сил окупантів. Крім цього, захисники України відбили атаки ворога біля 13 населених пунктів на Донбасі.

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