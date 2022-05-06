Місто Сєвєродонецьк майже оточено військами РФ і "ЛНР" / фото t.me/luhanskaVTSA

Російські війська намагаються штурмувати місто Сєвєродонецьк Луганської області.

Про це розповів голова міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Місто майже оточено військами РФ і "ЛНР", намагаються штурмувати місто за декількома напрямками", - сказав він.

Водночас посадовець зазначив, що ця інформація не мотивує мешканців покидати місто: темпи евакуації суттєво знизилися, за день виїжджають до десяти людей, яких вдається вмовити.

"У місті залишається близько 15 тис. населення, яке не виїжджає", - повідомив очільник ВЦА.

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Крім того, за словами Стрюка, в Сєвєродонецьку пошкоджено 80% інфраструктурних об’єктів.

"Відсотків на 80 інфраструктурні об’єкти пошкоджені. Якщо казати про зруйновані, це десь на 70% те, що стосується водогонів, газогонів, мереж електропередачі. Тому що в нас вже майже всі підстанції зазнали пошкоджень", - розповів посадовець.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу ворог 16 разів обстріляв Сєвєродонецьк. Окупанти знищили одну з останніх заправок на Луганщині та влучили в залізничне господарство "Азоту". Руйнування також зафіксовані в Рубіжному, Попасній, Новодружеську та інших населених пунктах регіону.

За словами голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, в Луганській області сили оборони готуються до більш потужних наступів російських окупантів у найближчі три-чотири дні.

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