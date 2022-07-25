Противник веде наступ неподалік Спірного, бойові дії тривають.

Українські військові відбили низку штурмів окупантів на важливих напрямках на сході.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Штурмові дії в напрямках Берестове – Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янка – Івано-Дар’ївка українські воїни відбили та змусили окупантів відкотитися назад.

Противник веде наступ неподалік Спірного, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку, з метою руйнування оборонних позицій, ворог обстрілював райони населених пунктів Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Яковлівка, Курдюмівка, Бахмут, Весела Долина, Новолуганське, Зайцеве та Травневе. Відзначено польоти БпЛА противника в районі Краматорська.

Окупанти завдали авіаударів біля Соледара, Покровського та території Вуглегірської ТЕС. "Штурм у напрямку Вершина – Луганське завершився для них провалом та відходом назад. Ворог веде наступ в напрямку Миронівське – Луганське, бойові дії тривають", - інформують військові.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни, як і раніше, зосередилися на захопленні Донбасу. Хоча британська розвідка зауважує, що наразі противник веде маломасштабні наступи з "мінімальними" успіхами.

24 липня ворог здійснив обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська, на схід від Сіверська і на південь від Бахмута, обмежені наземні атаки на Херсонщині.

За даними Інституту вивчення війни, російські війська сподіваються закріпитися на північному березі Вуглегірського водосховища. Попередні спроби росіян просунутися з півдня від Бахмута були значною мірою зупинені водними особливостями в районі Світлодарська.

Інститут вивчення війни пише, що за останній тиждень ЗСУ пошкодили всі три контрольовані Росією мости, які ведуть до Херсона.

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