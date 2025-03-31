Лише за минулий тиждень окупанти втратили більше 400 артсистем.

Сили оборони знищили за минулий тиждень понад 400 артилерійських систем російської армії, а загалом цього року - більше 4 тис таких установок. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у Telegram.

"Завдяки влучним ураженням дронами, контрбатарейній боротьбі та професійній роботі всіх складових Сил оборони України, лише за минулий тиждень (24.03-31.03) втрати ворога в артилерійських системах склали 408 одиниць", - написав Сирський.

З початку 2025 року, зауважив він, російські окупанти втратили 4005 своїх артсистем.

Війна в Україні - втрати РФ

Як повідомляв УНІАН, днями Сирський поділився інформацією про влучні ураження з метою знищення ворожої логістики та цифрами щодо втрати армії РФ в автомобільній і спецтехніці в Україні. Він зазначив, що з початку 2025 року наші оборонці знищили майже 10 тисяч одиниць такої техніки.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом 2024 року було знищено 13 064 артсистем армії російських окупантів. Також за минулий рік наші оборонці переробили на металобрухт: 40 російських літаків, 5 гелікоптерів, 5 кораблів/катерів, 3 691 танки, 8 960 бойових броньованих машин, 409 систем ППО, 14 490 БПЛА ОТР, 313 РСЗВ.

А втрати в живій силі склали орієнтовно 430320 осіб. Для порівняння, за 2023 рік було відмінусовано близько 253 тис. осіб.

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