Ракету збили в районі села Доманівка.

Українська протиповітряна оборона збила ворожу ракету над Миколаївською областю.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім.

"ППО збила ворожу ракету над Доманівкою", - зазначив він.

Ситуація на Миколаївщині:

29 липня російські військові вдарили касетними снарядами поруч із зупинкою громадського транспорту у Миколаєві.

У ніч на 10 серпня 2022 року в Миколаєві було оголошено повітряну тривогу. Мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомляв, що в обласному центрі було чути вибухи.

10 серпня окупанти вночі накрили Миколаїв зі "Смерчів".

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