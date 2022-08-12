Українська протиповітряна оборона збила ворожу ракету над Миколаївською областю.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім.
"ППО збила ворожу ракету над Доманівкою", - зазначив він.
Ситуація на Миколаївщині:
29 липня російські військові вдарили касетними снарядами поруч із зупинкою громадського транспорту у Миколаєві.
У ніч на 10 серпня 2022 року в Миколаєві було оголошено повітряну тривогу. Мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомляв, що в обласному центрі було чути вибухи.
10 серпня окупанти вночі накрили Миколаїв зі "Смерчів".
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