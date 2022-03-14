Все, що ви хотіли знати про сирени повітряної тривоги.

Часті сирени повітряної тривоги вже стали невід'ємною частиною життя українців. УНІАН відповість на головні питання про сирени тривоги: чому вони так часто звучать, чому після оголошення тривоги нічого не відбувається і хто включає сирени. При відповіді орієнтуватися будемо на ситуацію в Києві.

Скільки сирен в Києві і де вони розташовані

Сирени розташовані на дахах київських підприємств. Всього в столиці їх близько 150. Звук сирени утворюється при розкручуванні великих маховиків електродвигуном. Систему сирен у столиці та багатьох інших містах не оновлювали понад 50 років. У 2022 році планувався перехід на цифрові оповіщення, але влада не встигла змінити систему до війни.

Хто і коли включає сирени

Сирену включає черговий центру управління, який присутній на місці цілодобово. Інформацію про включення сирени надсилають повітряні сили ЗСУ не пізніше, ніж за три хвилини після виявлення загрози.

Чому сирени чутно не у всіх районах Києва

Область покриття сиренами міста невелика, бо не оновлювалася багато років. З моменту установки системи оповіщення з'явилося багато нових житлових районів. Така ж ситуація і в інших містах України. Українці, які не чують сирену, можуть встановити на телефон додаток "Повітряна тривога".

Чому сирени включають так часто

Олексій Арестович на одному з брифінгів пояснював, що повітряна тривога не завжди означає, що ракети летять саме у ваше місто чи область. Іноді її включають за фактом виявлення ракети, коли приблизно зрозумілий напрямок ракети, але незрозуміло куди вона вдарить.

Які є види сигналів сирен

Попереджувальна сирена - один постійний рівномірний гудок тривалістю 7 секунд. В такому випадку потрібно включити радіо або ТБ і прослухати подальші інструкції.

Сигнал загальної тривоги - довгий звук, який наростає і знижується, триває не менше 1 хвилини і повторюється 2-3 рази. Після нього потрібно йти в укриття.

Сигнал скасування тривоги - короткий 5-секундний сигнал, який звучить після сигналу загальної тривоги.

Скільки часу проходить від сигналу до атаки

У разі ракетного удару система ППО навряд чи встигне визначити ракету. Тоді і сирену не встигнуть включити до удару. Однак при авіанальоті літаки виявляють заздалегідь, і сирени при них ефективні. У Києві приблизний час атаки - через 10-30 хвилин після сигналу сирени.

Вас також можуть зацікавити новини: