На думку головкома, минулого року захист покращився.

У 2025 році стан інженерного обладнання оборонних рубежів і "антидронового" захисту покращився, було проведено великий обсяг робіт із підготовки населених пунктів до оборони. Про це у Telegram повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, ці заходи мають і надалі здійснюватися системно й послідовно.

"Досвід оборони Покровсько-Мирноградської агломерації чітко доводить: своєчасно та якісно збудовані фортифікації й інженерні загородження дозволяють створити ефективну оборону, завдати ворогу максимальних втрат на підступах, зірвати його плани – навіть за чисельної переваги противника", – наголосив Сирський.

Він розповів, що провів нараду за участю командувачів угруповань військ і голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, де обговорили, як облаштовані оборонні позиції, у якому стані "антидроновий" захист і наскільки готові населені пункти до оборони.

Сирський додав, що військовослужбовці інженерних військ Сил підтримки Збройних сил України у тісній взаємодії з місцевою владою та військовими адміністраціями виконують надважливі завдання: створення розгалужених систем траншей і окопів, облаштування протитанкових ровів, будівництво бліндажів та інших елементів фортифікацій.

Сирський про оборонні рубежі

Як повідомляв УНІАН, у червні 2025 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що за час повномасштабного вторгнення ефективність тих чи інших фортифікаційних споруд змінилася. Він пояснив, що досвід оборони міста Бахмут на Донеччині засвідчив: будівництво величезних опорних пунктів втратило актуальність.

Також головком зазначав, що ЗСУ змінили підхід до фортифікацій. Зокрема, спочатку перейшли до ротних опорних пунктів, потім – до взводних, а найбільш ефективна позиція – максимум на відділення. За його словами, йдеться про групи окопів, навіть так звані "лисячі нори", які унеможливлюють застосування противником ударних дронів. Адже зараз дрон, особливо на оптоволокні, може проникнути в будь-яку щілину.

Сирський наголошував, що всі укриття та фортифікаційні споруди повинні мати антидроновий захист. Ходи сполучення мають бути закриті, щоб захистити від ураження і наших солдатів, і пілотів безпілотних систем.

