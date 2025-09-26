'Процес в розпалі': Сирський анонсував створення нового роду військ у Повітряних силах

Дрони-перехоплювачі "Шахедів" мають ефективність у понад 70%, сказав Головком.

Пріоритетом Сил оборони України є захист цивільних, а також обʼєктів критичної інфраструктури від атак РФ. Як передає кореспондент УНІАН, про це Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський сказав на зустрічі з журналістами.

Він додав, що Україна наразі перебуває у процесі створення нового роду військ у наших Повітряних силах – безпілотних систем протиповітряної оборони.

"Маю на увазі дрони-перехоплювачі вітчизняного та іноземного виробництва, які знищують "шахеди" з високою ефективністю – 70% і більше… Тому створюються і нарощуються підрозділи, оснащені цими дронами-перехоплювачами, і командування, яке буде займатися саме цими дронами. Ми вже їх застосовуємо, збільшуємо кількість (радіолокаційних) станцій, нарощуємо чисельність, проводимо підготовку персоналу. Цей процес у розпалі, якщо можна так сказати", – сказав Сирський.

Відео дня

Він також додав, що Україна розвиває й інші напрямки боротьби з російськими повітряними атаками. Зокрема збільшується кількість бойових гелікоптерів. За словами Головкома, залежно від погоди вертольоти збивають 40% російських дронів на своїх ділянках. Ці гелікоптери оснащують спеціальними системами, які дозволяють бачити противника – вдень, вночі, в різних погодних умовах, у тепловізійному й інфрачервоному режимах.

"Ще один напрямок – легкомоторна авіація з кулеметними установками. Вона також засвідчує свою ефективність у боротьбі з "шахедами". Ми вивчаємо питання придбання спеціалізованих легкомоторних літаків з цією метою", – додав Сирський.

Головком зазначив, що Україна також збільшує засоби радіоелектронної боротьби. Зокрема засобами РЕБ наразі планується забезпечити чотирикратне перекриття об'єктів

"У нас є системи автоматизованого управління. Створюються рубежі перехоплення. Зокрема дрони починають перехоплюватися вже на першому рубежі, щойно вони перетинають лінію бойового зіткнення", – зазначив Сирський.

Російські атаки: важливі новини

В ніч на 26 вересня російські окупанти завдали чергової атаки по Україні. Зокрема в Одеській області ворог поцілив в енергетичну інфраструктуру, через що запізнюється низка потягів. Через атаку загарбників сталося знеструмлення на чотирьох дільницях.

Також окупанти завдали удару по Чернігівщині. Внаслідок атаки пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Без електропостачання залишилися майже 30 тисяч споживачів. Також у місці ураження виникла пожежа, яку ліквідовують рятувальники.

