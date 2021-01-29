Неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, застосувавши безпілотний літальний апарат типу «квадрокоптер», збройні формування Російської Федерації скинули два постріли ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил.

З початку поточної доби, 29 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Читайте такожОкупанти на Донбасі скинули з безпілотника снаряд: двоє українських військових пораненіПро це повідомили у прес-центрі штабу ООС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, застосувавши безпілотний літальний апарат типу «квадрокоптер», збройні формування Російської Федерації скинули два постріли ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил.

"Внаслідок цього двоє українських захисників отримали осколкові поранення. Воїнів оперативно доставлено до лікувального закладу, де їм було надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовців – задовільний. Поблизу Опитного російсько-окупаційні війська здійснили кілька пострілів в бік українських позицій з підствольного гранатомета та стрілецької зброї, а в передмісті Авдіївки – з ручного протитанкового та підствольного гранатометів", - йдеться у повідомленні.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

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Автор: Леся Лещенко