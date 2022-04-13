Навіть під час Другої світової Донбас не бачив такої жорстокості за такий короткий час, зазначив президент України.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що навіть за часів Другої світової війни Донбас не бачив такої жорстокості, як зараз від армії РФ.

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні за результатом 48-го дня війни.

"Там кажуть, що роблять все заради людей, заради Донбасу... Але навіть за часів Другої світової війни Донбас не бачив такої жорстокості за такий короткий час. І від кого? Від російських військ", - сказав президент України.

За його словами, на Донбасі повторили історію блокади Ленінграда.

"Навіщо? Що б про це сказали люди, які загинули чи мало не загинули в Ленінграді під час нацистської блокади? Що б вони сказали про блокаду Маріуполя?", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Супротивник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, в тому числі на частині Донбасу. Зокрема, противник завдавав удари по Маріуполю Донецької області. Вороги заблокували місто, за нього йдуть бої.

4 квітня мер Маріуполя Вадим Бойченко поділився, що ворог знищив 90% інфраструктури міста. Чиновник додав, що Маріуполь знаходиться за межею гуманітарної катастрофи - понад місяць там немає світла, води, медикаментів і їжі.

11 квітня Володимир Зеленський сказав, що у місті загинули десятки тисяч осіб.

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