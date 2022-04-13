Президент України Володимир Зеленський зазначає, що навіть за часів Другої світової війни Донбас не бачив такої жорстокості, як зараз від армії РФ.
Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні за результатом 48-го дня війни.
"Там кажуть, що роблять все заради людей, заради Донбасу... Але навіть за часів Другої світової війни Донбас не бачив такої жорстокості за такий короткий час. І від кого? Від російських військ", - сказав президент України.
За його словами, на Донбасі повторили історію блокади Ленінграда.
"Навіщо? Що б про це сказали люди, які загинули чи мало не загинули в Ленінграді під час нацистської блокади? Що б вони сказали про блокаду Маріуполя?", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.
Супротивник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, в тому числі на частині Донбасу. Зокрема, противник завдавав удари по Маріуполю Донецької області. Вороги заблокували місто, за нього йдуть бої.
4 квітня мер Маріуполя Вадим Бойченко поділився, що ворог знищив 90% інфраструктури міста. Чиновник додав, що Маріуполь знаходиться за межею гуманітарної катастрофи - понад місяць там немає світла, води, медикаментів і їжі.
11 квітня Володимир Зеленський сказав, що у місті загинули десятки тисяч осіб.