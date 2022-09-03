На Півдні Харківщини противник менш активний.

Збройні сили України відбивають ранкові, вечірні, денні та нічні атаки російських окупантів у Харківській області.

Про це заявив командир взводу ТРО ЗСУ Вадим Васильчук в ефірі телеканалу "Еспресо".

Він зазначив, що росіяни намагаються відрізати регіон від центральної частини України

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"Найгарячіший район - це північ Харківщини. Ворог постійно намагається відрізати Харків й Харківщину від центральної України, перерізати основну артерію на Полтавському напрямку, але ворогу це не вдається, - наголосив Васильчук.

За його словами, на півдні Харківщини противник менш активний.

"Нещодавно ворог там намагався вести наступ, отримав по зубах й відкотився назад", - пояснив командир взводу ТРО.

Нагадаємо, дещо раніше повідомлялося, що росіяни ведуть бої, щоб не втратити логістичні маршрути у Харківській області. Противник намагається знайти слабкі місця у обороні наших військ та покращити тактичне положення.

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