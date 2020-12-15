Протягом поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.
Про це повідомив прес-центр штабу ООС.
Так, на початку доби, поблизу Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь із підствольних гранатометів. В районі населеного пункту Водяне противник двічі застосував для вогневих провокацій не тільки гранатомети, а й стрілецьку зброю. А під вечір окупанти двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї неподалік Шумів.
"Ворожі постріли були неприцільними і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Добре знаючи підступність ворога, українські військовослужбовці завжди напоготові до його імовірних провокацій. Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає", - йдеться у повідомленні.
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