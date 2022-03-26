Найімовірніше, бомбардування навмисно проводяться так близько до кордону з Польщею.

Російські окупанти знову обстріляли Львів. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий та голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Інформацією місцева влада поділилася у своїх Telegram-каналах. За словами Козицького, близько 19:00 у Львові пролунало ще три вибухи. Це підтвердили і очевидці, які розповіли про бомбардування в Мережі. Козицький закликав городян залишатися в укриттях і не публікувати фото або відео ударів. Інформація про постраждалих поки не надходила. А ось об'єктам інфраструктури завдано істотної шкоди, про що повідомив Садовий. Житлові будинки не зазнали бомбардування, на місцях ударів працюють пожежники.

Цікаво, що окупанти здійснили недавні удари якраз перед брифінгом президента США Джо Байдена в сусідній Польщі — у Варшаві. Глава Сполучених Штатів Америки повинен виступити з ситуацією по війні в Україні. Мабуть, РФ вирішила "пограти м'язами" і обстріляти велике місто поблизу західного кордону.

Раніше сьогодні по Львову вже завдали два ракетних удари. Через бомбардування постраждали п'ятеро людей і загорівся склад з паливом.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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