Ще дев'ятнадцять людей отримали поранення

За минулу добу російські військові вбили трьох мирних жителів Донеччини.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! За 8 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Часовому Яру, Новоселівці Першій та Мар'їнці. Ще 19 людей отримали поранення", - повідомив він.

Кириленко також наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Як раніше повідомля УНІАН, ворог проводить наступальні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Наші захисники знешкодили розвідувальні групи в районах Великої Новосілки та Времівки. Також окупанти намагалися проводити наступальні бої неподалік Красногорівки та Авдіївки. Проте наші захисники дали відсіч ворогу, тож рашисти відійшли.

Крім того, ворожа авіація зосереджує зусилля на ураженні військових об'єктів на Донецькому напрямку. Тим часом, українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Внаслідок втрат особовий склад ворога на багатьох напрямках відмовляється йти в бій та вдається до саботажу.

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