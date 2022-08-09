Ворожа авіація зосереджує зусилля на ураженні військових об'єктів на Донецькому напрямку.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Авіаційне угруповання противника веде систематичні бойові дії з метою підтримки дій наземних угруповань. Зусилля зосереджує на ураженні військових об’єктів на Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні.
Тим часом, українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Внаслідок втрат особовий склад ворога на багатьох напрямках відмовляється йти в бій та вдається до саботажу.
Нагадаємо, раніше експерт пояснив, чому авіація РФ не з'являється в небі України. За словами Олега Жданова, командування російської армії боїться випускати літаки в зону ураження українських засобів ППО.
Нагадаємо, що раніше зенітник Повітряних сил ЗСУ, підполковник Денис Смажний розповів, як над Києвом збили сім ворожих літаків за 11 хвилин.