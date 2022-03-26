Наразі питання евакуації з міста перебуває в режимі організації, але не йтиметься про масову евакуацію.

Ситуація у Чернігові складна, неможливо вивезти понад 40 важкопоранених та доставити гуманітарну допомогу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко.

"Чернігів наразі перебуває в оперативному оточенні. Ворог свідомо знищив єдиний міст, який з’єднував нас з південно-київським напрямком", - розповів він.

Атрошенко зазначив, що ворог заходить з півночі, фактично, не маючи моста, місто не має ні гуманітарного коридору, ні можливості вивезти поранених, ні можливості завезти гуманітарку чи медикаменти.

"Ситуація складна в місті. Містяни тримаються. У місті лишаються свідомі чернігівці, які підтримують діяльність міста, роботу галузей критичної інфраструктури в межах тих можливостей, які ми сьогодні маємо, враховуючи стан нашої інфраструктури. У місті немає сталої електроенергії. Воду ми розвозимо у підручних ємностях, але більш-менш ситуація з доставкою води в місті ще не нормальна, але ми налагоджуємося", - сказав мер.

Він додав, що наразі пішохідний міст перебуває під постійними перехресними обстрілами з усіх видів зброї, він дуже пошкоджений.

"І на сьогоднішній день якісь важкі вантажі перевозити по цьому мосту є небезпечним, тому що він щохвилини може впасти. Крім того, існує надзвичайно високий ризик через те, що міст прострілюється з усіх боків. Сьогодні ми працюємо над тим, щоб доставляти гуманітарні вантажі та вивозити поранених іншим шляхом", - пояснив Атрошенко.

За словами міського голови, наразі питання евакуації з міста в режимі організації, але не йтиметься про масову евакуацію.

"Можливо, ми знайдемо можливість технічну по декілька осіб важкопоранених, зокрема, вивозити. Зараз ми вирішуємо питання і знаходимо спосіб, щоб 44 важкопоранених, які гарантовано в нас не виживуть, я б так сформулював, тому що той ступінь оперативного втручання і серйозності ушкоджень органів на місцевому рівні не дозволяють їх ефективно прооперувати з гарантіями на подальше життя. Вони потребують термінової евакуації, і ми намагаємося це здійснити", - повідомив він.

Мер додав, що серед поранених здебільшого військові, але є й цивільні, зокрема, троє дітей.

Він також зауважив, що онкохворих дітей та людей, які потребують гемодіалізу, вивезли з міста.

За словами Атрошенка, не вдалося вивезти геріатричний будинок, у якому перебуває близько 500 людей похилого віку, а також психоневрологічну лікарню в Халявині, яка наразі в оточенні росіян.

"Крім того, у місті залишається досить велика кількість людей похилого віку, які вже самі собі не можуть дати ради. На жаль, є випадки, коли своїх батьків дітки покинули в місті, це люди з обмеженими можливостями... та з різними хворобами, яких діти завезли до лікарень та повтікали... І ці батьки перебувають на утриманні лікарень зараз і значно обтяжують медичний персонал...", - додав він.

За оцінками Атрошенка, у місті наразі перебуває 120-130 тис. жителів з 285-290 тис., які були до війни.

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