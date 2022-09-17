Загалом поліцейські перевірили близько 790 осіб та 22 авто.

В одному із сіл на Запоріжжі поліцейські встановили понад 20 можливих пособників окупантів чи коригувальників вогню.

Як повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ, під ворожими обстрілами поліцейські Запоріжжя провели відпрацювання села Приморське Василівського району.

"У результаті комплексних заходів встановлено 21 особу, що можуть співпрацювати з окупаційними військами або бути коригувальниками вогню", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що на території одного із домоволодінь поліцейські виявили та вилучили 56 кущів канабісу з ознаками культивації, внаслідок чого відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу ("посів або вирощування снотворного маку чи конопель").

Крім того, на одному з блокпостів Степногірська у громадян вилучили наркотичні речовини, а також мобільні телефони, які значилися як викрадені.

"Викрито місцеву мешканку, яка налагодила продаж контрафактних цигарок та алкоголю. Складено адмінматеріали за ста. 156 ("порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами") та ст. 164 ("порушення порядку провадження господарської діяльності") КУпАП", - розповіли у МВС.

За підсумками відпрацювання поліцейські перевірили близько 790 осіб та 22 авто.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересеня в Одесі пасажири маршрутки затримали жінку, яка через вікно фотографувала об’єкти інфраструктури. До приїзду поліції невідома намагалася переконати оточуючих, що фотографувала квіти, але їй не повірили.

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