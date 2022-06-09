Одна спроба деблокади "Азовсталі" була не лише спланована, а й втілена у життя.

Україна не лише спланувала, але й намагалася провести деблокаду заводу "Азовсталь" у Маріуполі, де на той час вже кілька тижнів тримали оборону захисники, проте група бійців, які висунулись у бік міста, зіткнулася з шаленим натиском окупантів і змушена була відступити.

Про це повідомило виданні "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників видання, деблокада Маріуполя була можливою на перших етапах, але з кожним днем ставала все менш реальною.

Президент Володимир Зеленський і верхівка командування армії, за даними видання, поділяли обережний оптимізм щодо можливості звільнення захисників "Азовсталі".

Але одна спроба деблокади була не лише спланована, а й втілена у життя. Вона відбулася після кількох тижнів кривавої блокади Маріуполя. Під загальним командуванням Головного управління розвідки (ГУР) з району Гуляйполя в бік Маріуполя вийшла група, яка мала прорватись у місто.

У складі цього підрозділу була частина ГУРівців, частина військових ЗСУ, частина бійців "Азову".

За словами співрозмовника видання, спершу планувалося, що їм дадуть танки і бронемашини більше 80 одиниць, однак, коли дійшло до справи, то зібрали лише кілька танків, БМП і БТРів (до 20 штук).

Попри це група все ж висунулась в бік Маріуполя. Вона пройшла близько 10-15 км, наштовхнулась на шалений натиск окупантів і мусила відступити.

Співрозмовники підкреслюють, що для успішності деблокади на підтримку українських сил мав би відбуватись одночасний зустрічний прорив маріупольського гарнізону. Але це стало нереально після дій 36-ї бригади морської піхоти.

Спочатку 4 квітня один батальйон 36-ї бригади раптово здався в полон, а потім несподівано командир 36-ї бригади Володимир Баранюк, нікого не попередивши, прийняв рішення піти на прорив у невідомому напрямку і тим самим втратив багато людей. Також, за словами командира "Азова" Дениса Прокопенка, багато людей були кинуті напризволяще і потрапили в полон.

Інший співрозмовник видання, близький до "Азова", розповів, що морпіхи здались з танками, РСЗВ і боєприпасами, чим дуже послабили сили оборони.

Після цього стало зрозуміло, що деблокада малими силами з неокупованої території навіть на одному напрямку неможлива.

Як повідомляв УНІАН, Маріуполь був окупований російськими військами 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя були заблоковані на заводі "Азовсталь" Вони просили світ про порятунок: морпіхи – про "екстракцію", "Азов" – хоча б про евакуацію поранених бійців.

17 травня у Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і тепер командири мають наказ зберегти життя особового складу. 16 травня почалася евакуація важкопоранених бійців на окуповану територію. Всіх інших планували вивести за кілька етапів. Формально вони потрапили у полон. Українська влада планує їх обмін.

6 червня президент Володимир Зеленський підтвердив, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тис. українських бійців з "Азовсталі". Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.

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