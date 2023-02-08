Сьогодні, 8 лютого, у Вишгородському районі відбуватиметься ліквідація вибухонебезпечних предметів.

Жителів Київщини попереджають про можливі звуки вибухів. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"На Київщині може бути чутно звуки вибухів. Зберігаймо спокій - це планові роботи", - зазначили в ОВА.

Уточнюється, що сьогодні, 8 лютого, у Вишгородському районі відбуватиметься ліквідація вибухонебезпечних предметів.

Відео дня

Війна в Україні - останні новини

За останными даними, загальні бойові втрати росіян з 24 лютого орієнтовно склали близько 134100 осіб, з яких 910 знищено минулої доби.

Крім того українська авіація за минулу добу завдала 12 ударів по зосередженню російських загарбників, ще знищено ворожий вертоліт, штурмовик і два безпілотники.

Інститут вивчення війни повідомляє, що Росія не має достатньої бойової потужності для успішного великого наступу. За словами експертів, повільні темпи просування російської армії пояснюються нестачею боєприпасів та браком маневрених підрозділів, необхідних для успішного та швидкого наступу.

Вас також можуть зацікавити новини: