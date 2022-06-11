Сьогодні на сході наші воїни знищили: особового складу – 20, БМП – 1, АТТ – 4, БПЛА – 3.

Сьогодні, 11 червня, на сході країни українські захисники ліквідували 20 окупантів.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 11 червня, наші воїни знищили: особового складу – 20, БМП – 1, АТТ – 4, БПЛА – 3", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська зазнають значних втрат та розгортають додатковий польовий госпіталь в населеному пункті Шебекіно Бєлгородської області. Також українські воїни успішно протистоять штурмовим діям ворога у Сєверодонецьку.

Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабної збройної агресії РФ становлять 32 тисячі 50 осіб, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Українські бійці також знищили:

танків - 1419,

бойових броньованих машин - 3466,

артилерійських систем - 712,

РСЗВ - 222,

засобів ППО - 97,

літаків - 212,

вертольотів - 178.

Вас також можуть зацікавити новини: