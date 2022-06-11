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Сьогодні, 11 червня, на сході країни українські захисники ліквідували 20 окупантів.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 11 червня, наші воїни знищили: особового складу – 20, БМП – 1, АТТ – 4, БПЛА – 3", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська зазнають значних втрат та розгортають додатковий польовий госпіталь в населеному пункті Шебекіно Бєлгородської області. Також українські воїни успішно протистоять штурмовим діям ворога у Сєверодонецьку.

Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабної збройної агресії РФ становлять 32 тисячі 50 осіб, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Українські бійці також знищили:

  • танків - 1419,
  • бойових броньованих машин - 3466,
  • артилерійських систем - 712,
  • РСЗВ - 222,
  • засобів ППО - 97,
  • літаків - 212,
  • вертольотів - 178.

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