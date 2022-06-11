Сьогодні, 11 червня, на сході країни українські захисники ліквідували 20 окупантів.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".
"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 11 червня, наші воїни знищили: особового складу – 20, БМП – 1, АТТ – 4, БПЛА – 3", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські війська зазнають значних втрат та розгортають додатковий польовий госпіталь в населеному пункті Шебекіно Бєлгородської області. Також українські воїни успішно протистоять штурмовим діям ворога у Сєверодонецьку.
Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабної збройної агресії РФ становлять 32 тисячі 50 осіб, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Українські бійці також знищили:
- танків - 1419,
- бойових броньованих машин - 3466,
- артилерійських систем - 712,
- РСЗВ - 222,
- засобів ППО - 97,
- літаків - 212,
- вертольотів - 178.