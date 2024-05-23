Чоловік зазначив, що був також у районному ТЦК, але там йому відмовили – не підійшов за віком.

65-річний чернігівчанин Володимир Бобок хотів стати до лав 3-ї окремої штурмової бригади. Він прийшов на зустріч із її представниками, яка відбулася у Чернігові.

"Молоді ухиляються. Мені просто соромно на них дивитися", – пояснив свій вчинок пенсіонер у коментарі "Суспільному".

Чоловік зазначив, що був також у районному ТЦК. Проте там йому відмовили – не підійшов за віком. Мета ж у Володимира одна – "розбити кацапів".

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Військовий з 3-ї ОШБр "Лофт" розповів, що з наміром стати до лав бригади часто приходять чоловіки пенсійного вік. Проте за законом, чоловіків старше 60 років не дозволено мобілізувати, тож взяти на службу їх не можуть. Та це не єдині нюанси.

"Ми піхота, і в нас є навіть прохідні вимоги. Тобто потрібно пробігти три кілометри, відтиснутися 50 разів, підтягнутися 50 разів. 50 разів не можна відтягнути. Ми елітний підрозділ, ми відбираємо військових. Адекватно проходити тяжку військову службу для того, щоб ви тоді бачили й чули про наші успіхи, розумієте? А що ж, вас взяти, ну от вийдемо десь на поле бою, і ви не зможете якісно виконувати свої завдання. Що тоді робити? Тоді вас прийдеться тягати", – наголосив він.

"Лофт" додав, що бригадою цікавляться не лише чоловіки, а й жінки. Він згадав, як на тестовий тиждень записалася жінка 1966-го року народження, щоб подати приклад своєму оточенню.

Зазначається, що 3-тя штурмова проводить зустрічі з людьми по всій Україні з лютого, і, за словами представника бригади, він приємно вражений активністю людей у Чернігові.

"Скажу що в порівнянні із західною Україною більше. І це нас дуже радує", – сказав "Лофт".

У Чернігові рекрутери 3-ї ОШБр працювали три дні. Кількість осіб, які прийшли на зустріч із представниками бригади не називається.

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