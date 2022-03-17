Лише один із 300 таких випадків потрапляє у кадр, як розстріл черги за хлібом у Чернігові.

Фіксуються сотні випадків масових розстрілів окупантами мирного населення, пограбувань та багато випадків зґвалтувань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Він згадав про випадок у Чернігові, коли окупанти розстріляли людей, які стояли у черзі за хлібом. "Чернігів - одне із тих міст, які піддаються постійним обстрілам по цивільних об’єктах. … Але є набагато більш прикрі випадки", - сказав Арестович.

За його словами, чотири дні тому кілька родин виїжджали у напрямку Балаклія-Ізюм, однак їх зупинили окупанти, які оглянули авто й подивилися всередину, упевнившись, що там перебувають діти, зокрема дошкільнята. "Побажали щасливої дороги і розстріляли у спини. Одна із цих машин вціліла, доля другої невідома, третю розстріляли разом з дітьми", - розповів він.

Радник керівника ОП наголосив, що такі випадки є непоодинокими. "Численні випадки, коли в містах навколо Києва зґвалтування, масові розстріли місцевого населення… Раніше були поодинокі випадки, а зараз систематичне застосування насилля спостерігається", - підкреслив він.

Арестович заявив, що російська армія вдається до брутального масового знищення населення і відповідне вчорашнє рішення суду ООН засвідчило це. "Це справа геноциду РФ проти України… Інакше кваліфікувати це не можна. Кількість таких випадків перевищує сотні: масові розстріли населення, пограбування, дуже багато випадків зґвалтувань... А потрапляє в кадр, так як у Чернігові, може один із 300 таких випадків", - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігові за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів загинули 53 людини, вбиті російським агресором.

Сьогодні, 17 березня, ДСНС повідомила, що внаслідок ворожого авіаудару по гуртожитку в Чернігові загинула сім’я з трьома дітьми. Серед загиблих: трирічні двійнятка – хлопчик та дівчинка, старша сестричка 12 років та їхні батьки. Їх тіла рятувальники дістали під час проведення робіт по розбору конструкцій зруйнованого гуртожитку.

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