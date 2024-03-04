Загарбник командував бригадою російських мотострілків.

Українські воїни продовжують знищувати російських загарбників. Цього разу підтверджено інформацію про ліквідацію одного з топ-окупантів.

Як повідомляє OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, на фронті "задхвохсотили" російського полковника Гусейна Мусаєва. Він командував однією з бригад окупантів.

"Етнічний азербайджанець полковник Мусаєв Гусейн Вілаятович, який обіймав посаду комбрига 36-й ОМСБр східного округу, вирішив, що зможе повторити карабахський "бліцкриг" своїх земляків, але обламався", - зазначив експерт.

Відео дня

Ліквідацію Мусаєва підтверджують і російські пабліки. Про обставини в РФ мовчать, скромно зазначаючи, що полковник "загинув".

Втрати Росії в Україні: останні новини

За останніми даними Генерального штабу Збройних сил України, від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 416 800 осіб.

У британській розвідці вважають, що в лютому окупаційна армія втрачала за добу вбитими і пораненими 983 людини. Загальні втрати вони оцінюють у понад 355 тисяч загарбників.

Раніше повідомлялося, що на війні в Україні ліквідували начальника розвідки російської бригади "Еспаньйола" В'ячеслава Суботіна (позивний "Выходной").\

Вас також можуть зацікавити новини: