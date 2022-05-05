З ядерних боєголовок не буде витоку, якщо вони не пошкоджені, зазначив заступник очільника Спілки офіцерів України.

На знищеному захисниками України флагмані Чорноморського флоту Росії - ракетному крейсері "Москва" було щонайменше дві ядерні боєголовки.

Ядерна зброя супротивника зараз лежить на дні моря та не несе загрозу, розповів перший заступник голови Спілки офіцерів України Євген Лупаков виданню Obozrevatel.

"…щонайменше дві ракети з ядерними боєголовками (знаходилися на борту "Москви" - Ред.)", - розповів офіцер.

За його словами, якщо ядерні боєголовки не пошкоджені, з них не буде ніякого витоку.

"…А вони, я впевнений, не пошкоджені, бо на сьогодні радіаційний фон там не підвищений", - додав перший заступник очільника Спілки офіцерів України.

Нагадаємо, Росія рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну.

Супротивник спершу обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, з кораблів, які знаходилися у Чорному морі.

13 квітня з'явилася інформація, що у Чорному морі українськими ракетами "Нептун" знищено крейсер "Москва". Варто зазначити, що цей корабель українські прикордонники зі Зміїного острова наприкінці лютого послали на "х*й".

У російському Міноборони підтвердили загибель лише капітана "Москви", а 27 осіб були оголошені безвісти зниклими. За даними журналістів, серед зниклих є строковики.

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