Страти є частиною зростаючого списку військових злочинів, у скоєнні яких Росію звинувачують.

США мають достовірну інформацію, що російські військові страчували українців, які намагалися здатися в полон на Донеччині.

Про це заявив спеціальний американський посланець з питань міжнародного правосуддя Бет Ван Шаак на засіданні ООН, пише The Hill.

"Тепер у нас є достовірна інформація про те, що російська військова частина, що діяла на околицях Донецька, стратила українців, які намагалися здатися, а не поміщала їх під варту. Якщо це правда, це було б порушенням основного принципу права війни: заборони на довільну кару цивільних осіб і комбатантів, які капітулювали, поранення або інші форми інвалідизації", - заявив спецпредставник США.

Страти є частиною зростаючого списку військових злочинів, у скоєнні яких Росію звинувачують, а інші – напади на цивільних осіб, викрадення дітей, катування та зґвалтування.

Раніше президент США Джо Байден США назвав дії Росії в Україні геноцидом.

Також у парламенті Канади в середу, 27 квітня, вирішили, що дії Російської Федерації в Українінеобхідно називати геноцидом. Члени парламенту заявили, що є "достатні докази систематичних і масових військових злочинів проти людства", що здійснюються РФ.

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