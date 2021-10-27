Це військовослужбовець 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Георгій Халіков.

Стало відоме ім'я загиблого поблизу Гранітного українського військового.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

"Під час артилерійського обстрілу поблизу Гранітного внаслідок поранень, несумісних з життям, загинув воїн одного з механізованих батальйонів Халіков Георгій Журович, якого усі називали Дядя Жора", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що він народився 24 березня 1970 року на Одещині, але усе довоєнне життя прожив на Полтавщині.

Крім того, у ОМБ розповіли, що побратими називають його відкритою, чемною та життєрадісною людиною.

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Халіков вступив до лав Збройних сил у 2016 році.

У нього залишилося троє синів, один з яких служить у бригаді "Холодний Яр".

"Агресивні дії окупантів стали причиною загибелі справжнього патріота, якому було не байдуже на долю власної країни. Ми сумуємо через втрату побратима і висловлюємо щирі співчуття його рідним, друзям, близьким і товаришам. Окупанти отримають сповна за смерть нашого воїна", - наголошується у повідомленні.

Уточнюється, що церемонія прощання з загиблим військовим відбудеться о 13:00 29 жовтня на кладовищі смт Березине Тарутинського району Одеської області.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня поблизу Гранітного окупанти здійснили два обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм, а також за допомогою безпілотного літального апарату скинули невідомі вибухові пристрої.

Внаслідок чого один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

На збройні провокації окупантів українські захисники відкривали вогонь у відповідь та подавили вогневі точки противника, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Автор: Антоніна Доломанжи