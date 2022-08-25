В цих районах триває знешкодження залишків вибухонебезпечних предметів після нічних ворожих "прильотів".

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба пояснив причини вибухів у Бучанському та Вишгородському районах.

Про це він написав у своєму Telegram.

"Щодо вибухів, які чули жителі регіону у Бучанському та Вишгородському районах. Триває знешкодження залишків вибухонебезпечних предметів. Заходи пов'язані з ліквідацією наслідків нічних обстрілів. Тому вибухи контрольовані і не несуть загрози людям", - зазначив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 25 серпня російські загарбники завдали ракетних ударів по Київщині. Голова ОВА Кулеба повідомив про обстріл однієї з громад Вишгородського району. Зафіксовано два "прильоти". На щастя, ніхто не постраждав, так само не було руйнації житлових будівель чи об’єктів інфраструктури.

Кулеба також наголосив, що інші вибухи, які чули жителі регіону - робота української протиповітряної оборони.

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