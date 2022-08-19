Українські військові готуються до будь-яких сценаріїв, враховуючи минулі помилки, а також маючи певні переваги.

Київська область знаходиться під постійною загрозою вторгнення, оскільки Білорусь є союзником Росії.

Про це заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в інтерв’ю ТСН.ua.

За його словами, українські військові готуються до будь-яких сценаріїв, враховуючи минулі помилки, а також маючи певні переваги. Голова ОВА нагадав, що у лютому на Київщину заходило угруповання у 30 тисяч російських військових і величезна кількість техніки.

"Ми повинні розуміти, що Київщина постійно під загрозою. Ми не будемо спати спокійно до повної нашої перемоги! Ми не браття з тим народом, ми сусіди. І сусід у нас – союзник країни-терористки. Хочу сказати, що території, які межують з Білоруссю, дуже специфічні: там ЧАЕС, високий радіаційний фон. Тому наші військові готуються до будь-яких сценаріїв, розуміючи наші помилки і маючи певні переваги. Підуть чи ні, треба до цього бути готовими завжди. Ми маємо будувати бомбосховища, бо це загроза не на рік і не на два – це назавжди", - сказав Кулеба.

Він наголосив на необхідності приділяти більше уваги захисту й безпеці, й розуміння цього має бути на всіх рівнях.

Нагадаємо, Київська область була звільнені від російських загарбників на початку квітня. У визволених містах і селах зафіксовані масові руйнування та жорстокі вбивства росіянами мирних жителів.

Зокрема, за даними Київської ОВА, російські загарбники пошкодили та зруйнували в області 26 тисяч об'єктів. Понад 1300 людей офіційно визнані загиблими від російської агресії, підтверджено, що 700 осіб були розстріляні, нові випадки виявляють досі.

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