Вісім міських, сільських та селищних голів залишаються в російському полоні.
Про це повідомляє Асоціація міст України.
Серед захоплених у полон посадовців органів місцевого самоврядування станом на 2 липня:
- Євгеній Матвєєв – Дніпрорудненський міський голова (Запорізька область);
- Олександр Шмиголь - Вільхівський сільський голова (Харківська область);
- Олександр Бабич – Голопристанський міський голова (Херсонська область);
- Ігор Колихаєв - Херсонський міський голова (Херсонська область);
- Валентина Костенко – Великокопанівський сільський голова (Херсонська область);
- Дмитро Ляхно - Горностаївський селищний голова (Херсонська область);
- Сергій Хільченко – Хрестівський сільський голова (Херсонська область);
- Петро Збаровський – Новотроїцький селищний голова (Херсонська область);
Інформація про звільнення з полону одного з двох очільників місцевих громад Херсонщини не підтвердилася.
"На жаль, інформація про звільнення з полону Голопристанського міського голови Олександра Бабича не підтвердилася", - йдеться в повідомленні.
В Асоціації дякують усім, хто долучається до звільнення полонених людей - спецпризначенцям, ЗСУ, віцепрем'єр-міністерці Ірині Верещук.
Водночас там наголошують: "Асоціація міст України продовжує звертатися до міжнародних організацій за захистом захоплених російським агресором посадовців ОМС і закликає всіх долучитися до їх звільнення".
Як повідомляв УНІАН, 29 червня відбувся найбільший обмін полоненими: 144 захисники, в тому числі "азовці", повернулись додому. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19.