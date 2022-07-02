Інформація про звільнення з полону Голопристанського міського голови Олександра Бабича не підтвердилася

Вісім міських, сільських та селищних голів залишаються в російському полоні.

Про це повідомляє Асоціація міст України.

Серед захоплених у полон посадовців органів місцевого самоврядування станом на 2 липня:

Євгеній Матвєєв – Дніпрорудненський міський голова (Запорізька область);

Олександр Шмиголь - Вільхівський сільський голова (Харківська область);

Олександр Бабич – Голопристанський міський голова (Херсонська область);

Ігор Колихаєв - Херсонський міський голова (Херсонська область);

Валентина Костенко – Великокопанівський сільський голова (Херсонська область);

Дмитро Ляхно - Горностаївський селищний голова (Херсонська область);

Сергій Хільченко – Хрестівський сільський голова (Херсонська область);

Петро Збаровський – Новотроїцький селищний голова (Херсонська область);

Інформація про звільнення з полону одного з двох очільників місцевих громад Херсонщини не підтвердилася.

"На жаль, інформація про звільнення з полону Голопристанського міського голови Олександра Бабича не підтвердилася", - йдеться в повідомленні.

В Асоціації дякують усім, хто долучається до звільнення полонених людей - спецпризначенцям, ЗСУ, віцепрем'єр-міністерці Ірині Верещук.

Водночас там наголошують: "Асоціація міст України продовжує звертатися до міжнародних організацій за захистом захоплених російським агресором посадовців ОМС і закликає всіх долучитися до їх звільнення".

Як повідомляв УНІАН, 29 червня відбувся найбільший обмін полоненими: 144 захисники, в тому числі "азовці", повернулись додому. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19.

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