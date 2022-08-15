В ОП заявили, що окупанти обирають тактику терору мирного населення та знищення цивільної інфраструктури.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що з початку війни в Україні Росія завдала 22 тисячі ударів по цивільних об'єктах і лише 300 — по військових.

Про це він заявив у Twitter.

"Війну якого типу веде РФ? Статистика невблаганна. З початку повномасштабної агресії РФ завдала 22 тис. ударів по цивільних об'єктах. І всього 300 ударів — по військових", - заявив Подоляк.

Радник очільника ОП наголосив, що військові цілі уражалися у 73 рази рідше, ніж цивільні.

"Спецоперація"? Демілітаризація? Ні. Банальне знищення інфраструктури й терор проти населення", - підкреслив Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, раніше Подоляк наголосив, що Росія б'є по частині Запорізької атомної електростанції, де акумулюється енергія, що живить південь України.

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