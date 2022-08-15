Радники голови ОП пожартували про "війну" між ними.

Радники голови Офісу президента Олексій Арестович та Михайло Подоляк записали спільне жартівливе відеозвернення. У ньому вони пожартували про "війну" між собою та відреагували на чутки про скандали.

Відео з'явилося на сторінці Арестовича у Facebook.

"Бачите, друзі, окремі медіа дозволяють собі політичний хайп на теми, на які цього не треба було б робити... Намагаються сказати, що хтось там, щось там, якісь заяви... На перевірку, що виходить? Ви піднімаєте політичний хайп, а ми працюємо системно...", - заявив він.

Подоляк зауважив, що йому подобаються так звана "політична конспірологія" та "теорії змови". Так він відреагував на чутки про те, що радники нібито працюють один проти одного.

Арестович пожартував та запропонував вважати такі заяви "початком офіційної війни" між ним та Подоляком.

"Мочити будемо один одного", - з іронією сказав Арестович.

У відповідь на це Подоляк пожартував фразою свого колеги про "два-три тижні", яка вже стала мемом.

"Подивимося, що з цього вийде. У вас буде багато роботи. Арестович переміг Подоляка, Подоляк переміг Арестовича. Буде, про що писати", - звернувся Арестович до тих, хто поширює чутки.

Чутки про скандали між Арестовичем та Подоляком ширяться вже давно. Радники нібито сваряться між собою та "недолюблюють" один одного. Після виступу гумориста "95 кварталу" Євгена Кошового, який розповів анекдот про Арестовича та зазначив, що його нібито люблять в ОП, домислів стало ще більше.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Арестович заявив, що знав про вторгнення Росії ще восени.

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