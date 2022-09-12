Вже обмежена довіра розгорнутих військ до вищого військового керівництва Росії, ймовірно, ще більше погіршиться, констатують у спецслужбі.

Окупаційна армія РФ змушена перейти виключно до оборони. Стрімкий успіх ЗСУ на різних напрямках фронту ще більше підірве довіру російських солдатів до вищого військового керівництва Росії.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії в Twitter.

Потужний контрнаступ України змусив Росію вивести свої війська з усієї окупованої Харківської області на захід від річки Оскол. Як зазначає британська розвідка, у цьому секторі залишаються ізольовані осередки опору, але з середи українські воїни звільнили територію, яка мінімум удвічі перевищує площу Великого Лондона (понад 3 тис. кв. км - УНІАН).

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На півдні, біля Херсона, Росія щосили намагається перекинути достатні резерви через річку Дніпро до лінії фронту. Однак з цим виникають проблеми, адже ЗСУ знищили усі стаціонарні переправи, а імпровізований плавучий міст окупантів залишається незавершеним. Спроби завершити його облаштування блокують українські воїни.

"Стрімкий український успіх на фронті має серйозні наслідки для загальної операційної схеми Росії. Велика частина сил в Україні змушена віддавати пріоритет надзвичайним оборонним діям. Вже обмежена довіра розгорнутих військ до вищого військового керівництва Росії, ймовірно, ще більше погіршиться", - констатують у британській розвідці.

Війна в Україні: актуальні дані

На півдні й у Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошений наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів.

Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл. 8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії, західні ЗМІ пишуть про звільнення Ізюму, бої тривали у Куп’янську – важливому залізничному сполученню окупантів.

На думку американських високопосадовців, є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії.

Водночас у Міноборони РФ відведення військ з Харківської області називають перегрупуванням – розбиті сили нібито кинуть на Донецький напрямок.

Разом з тим станом на 10 вересня окупанти не полишали спроб іти у наступ у районах 8 населених пунктів на Донбасі. Спроби були рішуче відбиті ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували вже 52 650 окупантів і знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

За минулу добу ЗСУ витіснили окупантів з понад 20 населених пунктів. Там тривають стабілізаційні заходи та взяття їх під повний контроль.

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