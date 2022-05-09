На вільній Луганщині досі залишаються більш як 40 тисяч мешканців.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, коли може поновитися евакуація мешканців області.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"На вільній Луганщині досі залишаються більш як 40 тисяч мешканців. Евакуація поновиться після зачистки Білогорівки", - зауважив він.

За його словам, наші війська вже зачищають територію Білогорівки, куди через понтонну переправу річкою перейшли окупанти.

Днем раніше Гайдай повідомляв, що у Білогорівці тривають запеклі бої.

"Окупанти змогли розкласти понтонну переправу через річку Сіверський Донець, наші воїни намагаються її знищити, а орки хочуть прорватися на наш берег", - писав він.

Голова ОВА також сповіщав, що місцеві мешканці не евакуювалися, коли була така можливість, і наразі опинились у заручниках війни.

"На жаль, напередодні з Білогорівки можливістю евакуації скористувалися лише 49 людей, хоча транспорт був надісланий з розрахунком до 300 осіб. Ситуація буде погіршуватися, адже, щоб погнати орків, наші воїни теж мають працювати на повну потужність. Тож обстріли з обох боків можуть лише посилитися, саме тому закликали до евакуації. Просили "розв‘язати руки" нашим захисникам, аби прискорити Перемогу. Тепер люди в заручниках у війни. Евакуація неможлива", - сповіщав він.

Як писав УНІАН, 7 травня вороги скинули авіабомбу на школу в селі Білогорівка Луганської області, в підвалі якої ховалися близько 90 осіб. За попередніми даними влади, внаслідок ворожої атаки загинули 60 осіб.

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