Також територію області ворог сьогодні обстрілював з мінометів та крупнокаліберних кулеметів.

Сумську область обстріляла російська авіація, є поранений.

Про це повідомив у Telegram голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Після 16 години російські літаки нанесли два авіаудари по Краснопільській громаді. Поранено 1 людину та знищено 1 автомобіль", - написав він.

За інформацією Живицького, перед цим ворог обстрілював територію області з мінометів та кулеметів.

Так, після 11 ранку відбувся мінометний обстріл Есманьської громади - близько 10 "прильотів".

"Пообіді ворог також відкривав вогонь по територіях Хотінської та Юнаківської громад. Працювали з мінометів та крупнокаліберних кулеметів. У Шосткинському районі внаслідок обстрілу зруйноване приміщення підрозділу Держприкордонслужби України. Його відкрили у 2015 році для тримання незаконних мігрантів. На війні воно не використовується", - зазначив він.

Близько 15 години було зафіксовано 6 "прильотів".

"Мінометний вогонь по території Середино-Будської громади. Також прослуховувались кулеметні черги. Потрапляння у господарську цивільну споруду", - констатував Живицький.

Нагадаємо, ворожі гвинтокрили перетнули кордон на Сумщині.

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