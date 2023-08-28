З'явилися кадри наслідків від удару нашої розвідки по мису Тарханкут, де розміщувалася російська система ППО.

Супутник показав наслідки удару по базі ППО окупантів у Криму. Йдеться про спецоперацію, яку розвідники ГУР провели напередодні висадки на мис Тарханкут (23 серпня).

Відповідний знімок з'явився на сервісі Planet.com. Фото показав проект "Крим. Реалії".

У кадрі видно результати удару по полігону, де росіяни розмістили свою ППО для "захисту" тимчасово окупованого Криму.

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У Криму замайорів прапор України завдяки спецоперації ГУР

Нагадаємо, що розвідники ГУР в День Незалежності України висадилися в районі населених пунктів Оленівка і Маяк (мис Тарханкут) на території Криму і встановили там прапор України.

До цього наша розвідка провела попередню підготовку і 23 серпня завдала удару по базі ППО РФ. Заявлялося, що в рамках атаки вдалося знищити ППО з-400. Також ЗМІ РФ писали про знищені установки С-300 і бензовоз.

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