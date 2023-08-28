Супутник показав наслідки удару по російській базі ППО в Криму / колаж УНІАН, фото ОП, фото planet.com

Супутник показав наслідки удару по базі ППО окупантів у Криму. Йдеться про спецоперацію, яку розвідники ГУР провели напередодні висадки на мис Тарханкут (23 серпня).

Відповідний знімок з'явився на сервісі Planet.com. Фото показав проект "Крим. Реалії". 

У кадрі видно результати удару по полігону, де росіяни розмістили свою ППО для "захисту" тимчасово окупованого Криму. 

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Знищена база ППО РФ на мисі Тарханкут в Криму / фото planet.com

У Криму замайорів прапор України завдяки спецоперації ГУР

Нагадаємо, що розвідники ГУР в День Незалежності України висадилися в районі населених пунктів Оленівка і Маяк (мис Тарханкут) на території Криму і встановили там прапор України.

До цього наша розвідка провела попередню підготовку і 23 серпня завдала удару по базі ППО РФ. Заявлялося, що в рамках атаки вдалося знищити ППО з-400. Також ЗМІ РФ писали про знищені установки С-300 і бензовоз.

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