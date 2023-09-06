Він нібито "відпочиває після війни".

У Держдумі РФ стверджують, що колишньому командувачу Повітряно-космічними силами Сергію Суровікіну знайшли нову "непогану посаду в СНД".

Пояснюючи зникнення імені Суровікіна зі списку головнокомандувачів Збройних Сил на сайті Міноборони, член комітету Держдуми з оборони генерал-полковник у відставці Віктор Заварзін заявив виданню "Підйом", що "нічого страшного" не відбувається, а Суровікін зараз "відпочиває після війни".

"Він воював добре, пройшла ситуація. Я знаю те ж, що й ви, що знайшли йому іншу посаду, змінили, виконує команди головкому його начальник штабу, а у Суровікіна інша посада, вона хороша, по СНД або як він там правильно називається. Але почекаємо, побачимо, це не головне. Людина на війні була, зараз відпочиває, напевно у відпустці ще якийсь час буде. Поживемо побачимо. Нічого страшного там не відбувається", - сказав він.

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Сергій Суровікін - що про нього відомо

8 жовтня 2022 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу призначив Суровікіна командувачем "спецоперації" в Україні. Однак на своїй посаді він відзначився здачею Херсона та бомбардуваннями енергетичної інфраструктури України. В січні Суровікіна прибрали, а замість нього призначили начальника Генерального штабу генерала Валерія Герасимова командувачем.

Після невдалого заколоту "вагнерівців" Суровікін взагалі зник. Була інформація, що його ув'язнили і помістили у СІЗО "Лефортово".

Нещодавно журналістка Ксенія Собчак опублікувала фото Суровікіна з дружиною і написала, що він "живий, здоровий, вдома, з сім'єю, в Москві".

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