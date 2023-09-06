Цікаво, що звільнення генерала Сергія Суровікіна Міноборони не коментувало публічно.

З сайту Міноборони Росії зникла сторінка з інформацією про "Генерала Армагеддона" Сергія Суровікіна.

Колишнього командувача Повітряно-космічних сил немає у списку керівництва відомства, хоча ще вчора він був головою ПКС відповідно до інформації, яку надавав сайт Міноборони РФ.

Цікаво, що звільнення Суровікіна Міноборони не коментувало, але екс-головний редактор "Ехо Москви" Олексій Венедіктов повідомляв про відставку генерала.

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Сергій Суровікін - що про нього відомо

8 жовтня 2022 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу призначив генерала Сергія Суровікіна командувачем "спецоперації" в Україні. Вперше з початку повномасштабної війни Міноборони РФ створило таку посаду спеціально для Суровікіна.

Суровікін запам'ятався здачею Херсона та бомбардуваннями енергетичної інфраструктури України. В січні Кремль прибрав генерала Суровікіна, призначивши начальника Генерального штабу генерала Валерія Герасимова командувачем, який контролює російські війська в Україні.

Після заколоту Євгена Пригожина Суровікін зник. Як виявилося, його ув'язнили і навіть доправили у СІЗО "Лефортово", якщо вірити низці російських ЗМІ. Раніше Суровікіна називали "людиною Пригожина".

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