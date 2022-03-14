Мета окупантів – посіяти паніку і зруйнувати все, відповів Кличко.

Кличко показав, як виглядає будинок на Куренівці після ранкового обстрілу міста російськими військами.

Відео він виклав у своїх соцмережах.

"Росіяни кажуть, що б’ють по військовим об’єктам. Оце військовий об’єкт, можете подивитись. Тут живуть цивільні. І там також лежить цивільний зараз. Мета – посіяти паніку і зруйнувати все. Нас, українців, хочуть вбити. Такі дії ще більше мотивують кожного українця давати відсіч тим, хто приходить на нашу землю", - наголосив Кличко.

Він зазначив, що внаслідок обстрілів одна людина загинула і шестеро поранені.