Молодшому офіцерському складу наказують не зважати на втрати в живій силі, натомість берегти техніку.

Молодший офіцерський склад 34 окремої мотострілецької бригади РФ (в/ч 01485) б'є на сполох через катастрофічні втрати серед особового складу. Однак вище командування не вбачає у цьому проблеми, натомість вимагає берегти техніку.

Про це повідомляє Стратком ЗСУ з посиланням на джерела.

"Через великі втрати техніки командир застосовує нову тактику - Військовослужбовців відправляють на штурм без прикриття техніки", - йдеться у повідомленні.

Після таких наступальних дій підрозділи втрачають багато особового складу, проте командир бригади та начальник штабу стурбовані лише втратами техніки. Більшість офіцерів взводів та рот вважають наказ злочинним і відмовляються його виконувати.

За даними Страткому, на одній із нарад молодший офіцерський склад 1-ї та 2-ї роти поставив питання: "Чому люди наступають без техніки?", на що командир 2-го батальйону відповів: "Якого біса ви людей бережете? Техніку треба берегти, а людей ще надішлють".

Як повідомляв УНІАН, в Росії через великі втрати й брак особового складу в армії, в регіонах можуть оголосити загальну мобілізацію.

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