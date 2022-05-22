Бій відбувся, імовірно, щонайменше кілька тижнів тому.

Російські війська зазнають великих втрат у боях зі Збройними силами України, під удар потрапляє броньована техніка ворога.

На кадри, відзняті ЗСУ з дронів, потрапила гонитва російських окупантів по вулицях села під Харковом. Проте на фінішній прямій противника все одно зустрів вогонь українських воїнів.

У мережі стверджується, що бій відбувся у селі Циркуни, звільненому від ЗС РФ ще кілька тижнів тому.

Задокументовано, зокрема, переховування росіян на приватних територіях місцевих мешканців.

У результаті потрапляння снаряду танк окупантів повністю здетонував і вибухнув. Ударним вогнем пошкоджено лісосмугу.

Війна в Україні: оновлені дані

Російські війська продовжують наступ на сході, зусилля зосередили на захопленні Луганської області; підтягують сили на північ від Харкова.

На думку аналітиків з ISW, рашисти мають намір розпочати новий наступ з метою окупації північної частини Херсонської області і просування на Запоріжжя.

Відзначається висока концентрація військ в Інженерному неподалік Гуляйполя.

На межі Херсонської і Миколаївської областей ворог проводить розвідку позицій ЗСУ, втратив ще один БПЛА.

Українські військові також знищили самохідну гармату великої потужності "Піон", з якої обстрілювали Сєвєродонецьк та знищили Павлоградський міст.

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