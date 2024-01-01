Російські пабліки інформують, що загалом по Донецьку випустили 15 ракет.

Під час обстрілу Донецька ввечері 31 грудня загинув російський журналіст і ще один отримав поранення. Про це повідомив російський пропагандист Олександр Сладков.

При цьому так званий лідер "ДНР" Деніс Пушилін повідомив про 7 поранених цивільних внаслідок обстрілу.

Тим часом російські пабліки інформують, що загалом по Донецьку випустили 15 ракет. Так, у Будьонівському районі "прилетіло" по заправці Asi, у Ворошилівському — по будинку на вулиці 50-річчя СРСР: там вибило шибки з першого по дев'ятий поверх у трьох під'їздах.

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В новорічну ніч Україна опинилася під ударом - в небі зафіксували кілька десятків дронів. Ракети з півдня летіли на Кривий Ріг. Кілька груп "Шахедів" на межі Миколаївщини та Дніпропетровщини. Ще одна група дронів була зафіксована на півдні Миколаївщини, вони рухаються на Одещину.

До цього вночі українські міста атакували безпілотники. За даними Повітряних сил, українська ППО збила 21 БПЛА з 49. Вдень по всій території країни двічі оголошували тривоги через зліт російських МіГ-31К. Повідомилялося про вибухи у Кропивницькому та Кривому Розі.

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